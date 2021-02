ufficiale Hajduk Spalato, arriva il nazionale svedese Kacaniklic

Il centrocampista esterno Alexander Kacaniklic (29) lascia l'Hammarby e firma per tre stagioni e mezzo con l'Hajduk Spalato. Nato in Svezia ma di origini macedoni, Kacaniklic è cresciuto nel Liverpool e vanta una frequentazione del calcio inglese (Fulham, Watford e Burnley), un periodo in Francia con il Nantes, e 21 presenze e tre reti con la nazionale svedese.