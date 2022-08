Rinforzo di esperienza e sostanza per l'Hertha Berlino. Il club tedesco ha annunciato l'ingaggio di Jean-Paul Boetius; il trequartista olandese, classe 1994, era svincolato dopo la fine del contratto con il Magonza e ha firmato fino al 30 giugno 2025.

Look who's here... 👀 Wir begrüßen Jean-Paul #Boëtius in der Hauptstadt! 👋✌️ Djanga unterschreibt einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. ✍️https://t.co/DIVQYTGsaR 👈#HaHoHe pic.twitter.com/41ggNwbGAm

— Hertha BSC (@HerthaBSC) August 8, 2022