ufficiale Hoedt dal Southampton all'Anderlecht. L'ultima stagione ha giocato con la Lazio

“Wesley Hoedt giocherà per il Royal Sporting Club Anderlecht la prossima stagione. Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo del 27enne difensore centrale. Hoedt firma un contratto fino al 2025 e giocherà con il numero 4. L'olandese è nato ad Alkmaar e si è formato anche all'AZ. Con i suoi 27 anni, aggiunge molta esperienza al cuore della nostra difesa”. Ecco il comunicato con il quale il club belga ha annunciato l’arrivo dell’ormai ex difensore della Lazio. Wesley ha trascorso l’ultima stagione in prestito a Formello.