Prossimo ad archiviare una stagione non esaltante nella Championship inglese, il Bristol City ha annunciato che non verranno rinnovati i contratti di undici calciatori in scadenza. Una vera e propria rivoluzione visto che riguarda diversi elementi titolari. Fra tutti spicca Adrian Mariappa (34), difensore centrale tesserato lo scorso mese di novembre, capitano della rappresentativa giamaicana con la quale ha collezionato 50 presenze ed un goal.

Gioca nella propria nazionale anche Famara Diedhiou (28), attaccante senegalese che termina così quattro anni di militanza con i Pettirossi. Ha militato nella selezione gallese anche la punta esterna Marley Watkins (30).

Stessa sorte per l'ala destra anglo-nigeriana Hakeeb Adelakun (24), il centrale di difesa Nathan Baker (30), il portiere irlandese Rene Gilmartin (33), il terzino destro Jack Hunt (30), il centrocampista scuola Arsenal Henri Lansbury (30), il trequartista Jamie Paterson (29), l'ala sinistra Tommy Rowe (32) ed il centrale Liam Walsh (23).

We would like to thank the following 11 players who have been released following the end of their contracts: Hakeeb Adelakun, Nathan Baker, Famara Diédhiou, Rene Gilmartin, Jack Hunt, Henri Lansbury, Adrian Mariappa, Jamie Paterson, Tommy Rowe, Liam Walsh, Marley Watkins.

