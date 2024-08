Ufficiale Aston Villa, Lino Sousa scende in terza serie: il terzino in prestito al Bristol Rovers

Lino Gonçalo da Cruz Sousa è il nuovo numero 3 del Bristol Rovers, club di League One. Il 19enne terzino lascia l'Aston Villa in prestito fino al termine della stagione.

Nato a Lisbona il 19 gennaio 2005, Lino Sousa è arrivato da adolescente in Inghilterra, dove ha giocato nel settore giovanile di West Bromwich Albion e Arsenal prima di trasferirsi all'Aston Villa a febbraio. Dopo tre mesi di prestito al Plymouth, in Championship, adesso per lui arriva un'importante esperienza in terza serie inglese.