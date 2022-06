ufficiale Ibiza, un altro innesto dopo Fuzato. Dall'Espanyol arriva Alvaro Garcia

Non solo Fuzato della Roma: l'Ibiza continua nella sua campagna di rafforzamento sul mercato in vista della prossima Liga e nelle scorse ore ha annunciato un nuovo acquisto ufficiale. Si tratta di Alvaro Garcia, difensore centrale classe 2000 che arriva in prestito dall'Espanyol, dove giocava con la seconda squadra.