Il Birmingham annuncia... Hannibal. Mejbri arriva in prestito secco dallo United

Con un vero e proprio colpo di genio, il Birmingham ha annunciato il suo nuovo acquisto. Dal Manchester United arriva in prestito il talento Hannibal Mejbri e il club di Championship lo presenta in modo spettacolare: nel video postato sui social viene riprodotta la scena in cui Jodie Foster (Clarice Starling) incontra Anthony Hopkins (Hanniba Lecter) per la prima volta nel celebre film "Il silenzio degli Innocenti". Stavolta, però, il noto cannibale è interpretato proprio dal 19enne franco-tunisino, che esclama "Good Evening".