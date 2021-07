ufficiale Il Leeds annuncia l'addio di Alioski: "Proposte per il rinnovo non accettate"

Ezgjan Alioski lascia il Leeds United. Arrivato nel 2017, il terzino macedone è stato un vero e proprio jolly per Marcelo Bielsa ma non ha trovato l'intesa con il club per il rinnovo del contratto: "Il club ha fatto delle offerte ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo con i suoi rappresentanti", si legge nel comunicato ufficiale. In quattro anni in Inghilterra, Alioski ha giocato 171 partite e segnato 22 gol con il Leeds.