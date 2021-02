ufficiale Il Lipsia riscatta Angelino dal Manchester City. Per lo spagnolo contratto fino al 2025

Il RB Leipzig, che ha visto partire Dayot Upamecano direzione Bayern Monaco per la clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro, non ha perso tempo: il club tedesco ha ufficialmente fatto valere l'opzione d'acquisto per l'esterno spagnolo Angelino. Arriva dunque l'acquisizione dell'iberico dal Manchester City, 9 gol e 16 assist in 47 gare a Lipsia, contratto fino al 2025.