ufficiale Il Losanna cerca il rilancio in Svizzera. Panchina affidata a Casanova

Icona della panchina del Tolosa in Francia, ben otto stagioni in totale, l'ex portiere Alain Casanova riparte dalla Svizzera. Il classe '61 di Clermont-Ferrand è il nuovo tecnico del Losanna. Penultimo in Super League svizzera, il club elvetico cerca il rilancio per evitare la retrocessione.