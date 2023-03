ufficiale Il Venezuela si separa da Pekerman. Duro comunicato della Federazione

La Federcalcio venezuelana ha annunciato che José Nestor Pekerman non è più il commissario tecnico della Nazionale. Questo il comunicato: "Per la Federazione è fondamentale che tutti coloro che compongono il nostro team di lavoro condividano i più alti standard di impegno. Pertanto, continueremo a lavorare per garantire il rispetto di questi standard, dando il massimo con professionalità, serietà e rigore". Pekerman era in carica dall'ottobre 2021.