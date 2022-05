Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks e Mark Noble lasceranno il West Ham a fine stagione. A comunicarlo sono gli stessi Hammers, che annunciano sui loro canali il mancato rinnovo di contratto di quattro elementi in scadenza il prossimo 30 giugno.

"Vorremmo ringraziarli tutti per il loro duro lavoro e il loro impegno, oltre ad augurare loro il meglio per il futuro", si legge nella nota ufficiale del club di Premier League.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.

We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future.

— West Ham United (@WestHam) May 27, 2022