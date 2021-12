Ian Baraclough ha firmato un nuovo accordo con la Federcalcio dell'Irlanda del Nord e guiderà la selezione almeno fino al termine delle qualificazioni per Euro 2024. In caso di accesso alla fase finale del torneo, il commissario tecnico si vedrà prolungato automaticamente il contratto.

