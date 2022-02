ufficiale Islamovic lascia il Rosenborg. Il nazionale montenegrino vola in Corea del Sud

Il Rosenborg ha raggiunto un accordo con il Gangwon FC per il trasferimento di Dino Islamovic. Il 28enne attaccante montenegrino, nato in Svezia, lascia così il club norvegese dopo due anni, in cui ha giocato 59 partite e messo a segno 29 reti.