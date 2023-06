ufficiale Karim Benzema raggiunge CR7 in Arabia Saudita. Ha firmato con l'Al-Ittihad

Karim Benzema vola in Arabia Saudita. L'attaccante francese, Pallone d'Oro in carica, dopo aver lasciato il Real Madrid ha firmato un contratto valido fino al 2026 con l'Al-Ittiihad, club rivale dell'Al Nassr - dove gioca il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo - e che ha vinto l'ultimo campionato.