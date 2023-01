ufficiale Katompa firma per la prima volta col vero cognome. Fino al 2021 era Wamangituka

Rinnovo di contratto con lo Stoccarda per Silas Katompa, attaccante esterno 24enne congolese passato agli onori delle cronache nell’estate 2021, quando rivelò di essere stato tesserato con il falso cognome Wamangituka per via di una macchinazione del suo ormai ex agente. Prima volta che firma con la vera identità, il nuovo accordo è sottoscritto fino al 30 giugno 2026.