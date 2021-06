Silas Wamangituka non esiste. Lo Stoccarda: "Giocato con documenti falsi, si chiama Katompa"

Silas Wamangituka, attaccante 21enne dello Stoccarda che nella stagione da poco conclusa ha segnato 11 gol in 25 partite, non esiste. È quello che ha rivelato lo stesso giocatore al suo club, affermando che in realtà il suo vero nome è Silas Katompa Mvumpa ed ha un anno in più rispetto a quanto dichiarato, ovvero 22. La punta, come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, ha dichiarato di essere stato vittima delle macchinazioni del suo ex agente. Adesso, grazie al supporto dello Stoccarda e del suo nuovo agente, ha ricevuto i documenti ufficiale dalla Repubblica Democratica del Congo. Il cambio d'identità - si legge - sarebbe avvenuto nel 2017 per mano dell'agente. Il ragazzo non aveva accesso ai suoi documenti, gestiti dal manager, che gli ha cambiato identità fornendogli il nome di Silas Wamangituka (un nome di suo padre) e una data di nascita, 6 ottobre 1999, che era stata cambiata di un anno esatto.