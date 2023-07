ufficiale Krychowiak torna in Arabia Saudita. Ha firmato per un anno con l'Abha

Grzegorz Krychowiak torna in Arabia Saudita. Il centrocampista polacco, che aveva giocato nella scorsa stagione con l'Al-Shabab in prestito, si era svincolato qualche settimana fa dal Krasnodar e ieri ha firmato un contratto con l'Abha Club. L'ex giocatore di Siviglia e Paris Saint-Germain, classe 1990, si lega per un anno al club saudita, con opzione di rinnovo per un'altra stagione.