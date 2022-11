Ufficiale l'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United: tutte le reazioni dal Portogallo

L'addio ufficiale di Cristiano Ronaldo al Manchester United arriva improvvisamente all'anti-vigilia dell'esordio della Nazionale portoghese al Mondiale in Qatar. Immediata, la risonanza mediatica che sta avendo la notizia in tutti i principali network del mondo del calcio. Non fa eccezione il Portogallo, con le home page delle principali testate on line: "Il Manchester United annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo con effetto immediato", il titolo di Record, mentre O Jogo sottolinea come CR7 "non sia più un giocatore del Manchester United". "Ufficiale, i Red Devils annunciano la risoluzione con Ronaldo", l'apertura di A Bola.