ufficiale l'Elche esonera Fran Escribá. Fatale la sconfitta contro il Betis

La sconfitta contro il Betis costa caro a Fran Escribá: l'ormai ex tecnico dell'Elche è stato infatti sollevato dal suo incarico. La comunicazione del club, che ha ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto, augurandogli ogni fortuna per il futuro, è arrivata pochi minuti dopo il fischio finale del match di questa sera.