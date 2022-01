ufficiale L'ex Genoa Centurion riparte dal San Lorenzo. Prestito annuale per El Wachiturro

Nuova avventura per l'ex Genoa Ricardo Centurion. Il tanto discusso esterno offensivo argentino ha firmato col San Lorenzo e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Velez (co-proprietario del suo cartellino insieme al Racing Club) per un anno.

Questo l'annuncio ufficiale sulla nuova sfida del Wachiturro: