ufficiale L'ex Parma e Inter Ishak Belfodil è svincolato. Niente rinnovo con l'Hertha

Ishak Belfodil è ufficialmente svincolato. L'ex attaccante di Inter e Parma, da diversi anni in Bundesliga, ha visto scadere il suo contratto con l'Hertha Berlino e da oggi, dunque, sarà sul mercato come parametro zero. A trent'anni e reduce da una stagione in cui ha realizzato cinque reti, l'algerino è ora a caccia di una nuova avventura.