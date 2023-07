Il Celtic rende noto il rinnovo del capitano Callum McGregor. Il centrocampista, 30 anni, ha siglato un accordo quinquennale. McGregor ha affidato al sito ufficiale le prime parole dopo la firma: "È fantastico prolungare la mia permanenza al club. Come già detto in passato, questo club significa molto per me e il successo che abbiamo avuto nelle ultime stagioni lo ha cementato".

Nativo di Glasgow, McGregor ha fatto tutta la trafila con gli hoops lasciando la squadra solo in un'occasione, quando nel 2013 è andato in prestito al Notts County. Complessivamente per il giocatore ben 419 presenze col Celtic, 62 reti, 71 assist e numerosi trofei alzati.

© #CalMac2028 ©

We are delighted to announce that Callum McGregor has signed a new five-year contract which will see him remain at the club until the summer of 2028💚#COYBIG

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 10, 2023