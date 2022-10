UFFICIALE: La sconfitta col West Ham è fatale a Bruno Lage. Il Wolverhampton lo esonera

Bruno Lage non è più l'allenatore del Wolverhampton. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l'esonero del tecnico portoghese, che era in carica da giugno 2021. Fatale la sconfitta contro il West Ham e l'avvio di stagione molto deludente (la squadra è terzultima con 6 punti conquistati in otto partite).

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.

We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.

— Wolves (@Wolves) October 2, 2022