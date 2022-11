ufficiale La sorpresa Friburgo ha rinnovato il contratto della bandiera Hofler

Il Friburgo secondo in Bundesliga ha rinnovato il contratto di una delle sue bandiere. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club tedesco ha reso noto che il centrocampista Nicolas Höfler (32 anni) ha sottoscritto un nuovo contratto. "Farò di tutto - ha dichiarato Hofler dopo la firma - per mantenere il mio corpo in forma, per poter giocare a calcio e al Friburgo il più a lungo possibile".