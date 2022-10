ufficiale La Supercoppa argentina si giocherà ad Abu Dhabi a partire dal 2023

Anche l'Argentina, come tanti Paesi europei, esporta la Supercoppa all'estero, precisamente in Asia. La Federcalcio (AFA) ha raggiunto un accordo con l'Abu Dhabi Sports Council per far disputare le prossime quattro edizioni del trofeo (dal 2023 al 2026) ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Al vincitore andrà un premio di un milione di dollari.