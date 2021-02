UFFICIALE: Lazaar riparte dal Watford, contratto fino a giugno con opzione annuale per l'ex Palermo

Achraf Lazaar resta in Inghilterra e riparte dal Watford. Dopo aver risolto il proprio contratto col Newcastle, il laterale mancino ex Serie A ha firmato con gli Hornets fino a fine stagione con opzione per un altro anno.

Questo l'annuncio ufficiale sulla nuova avventura del classe '92, accostato anche alla maglia del Milan nell'ultima sessione di mercato:



✍️ We are pleased to confirm the signing of Moroccan international left-back @LazaarAchraf on a contract until the end of the season, with the club holding an option of a further year.

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) February 11, 2021