Uno degli artefici della straordinaria cavalcata vincente in Premier del Leicester di Ranieri continua la sua avventura con le Foxes. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato infatti il rinnovo del contratto dell'esterno Marc Albrighton. Ha firmato fino al 2024.

We're pleased to confirm that Marc Albrighton has signed a new contract with the Football Club until 2024! 🙌✅

— Leicester City (@LCFC) July 30, 2021