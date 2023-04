Ribaltone sulla panchina del Leicester City. Il club inglese ha infatti comunicato di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale con l'allenatore Brendan Rodgers. Il tecnico lascerà i Foxes dopo quattro anni, si attende ora la nomina del nuovo tecnico. Fatale la sconfitta subita ieri per 2-1 sul campo del Crystal Palace.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.

— Leicester City (@LCFC) April 2, 2023