ufficiale Lione, i prestiti esistono anche per gli allenatori: il vice di Blanc va al Botafogo

Di calciatori in prestito, in giro per il mondo, ce ne sono tantissimi. Non capito molto spesso, però, di vedere prestiti tra club riguardanti gli allenatori. Ma esistono anche quelli. E' il caso di Caçapa, vice di Laurent Blanc al Lione, legato all'OL da un contratto fino a giugno 2024. Per qualche tempo, però, il tecnico brasiliano assumerà la guida tecnica del Botafogo.

"La nomina è temporanea, sarà un allenatore ad interim, in attesa che il Botafogo nomini un nuovo allenatore. Claudio Caçapa, legato all'OL fino al 2024, è ancora parte integrante del nostro progetto e tornerà presto nello staff di Blanc", chiarisce il club francese. Dunque un prestito di cui non si conosce neanche la durata. Le stranezze del calcio.