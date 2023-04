ufficiale Lione, il giovane Kumbedi rinnova per altre due stagioni. Contratto fino al 2027

vedi letture

Rinnovo di contratto per Sael Kumbedi. Il difensore 18enne del Lione si è legato al club rossoblu, come informa il sito ufficiale, per altre due stagioni. Il suo contratto quindi andrà in scadenza il 30 giugno del 2027. Arrivato la scorsa estate dal Le Havre, il giovane calciatore ha collezionato 13 gettoni in questa stagione.