UFFICIALE: Liverpool, colpo in difesa. Dal Lipsia ecco Ibrahima Konate

Il Liverpool rende noto l'acquisto di Ibrahima Konaté. 22 anni, il difensore ha firmato un contratto di lunga durata, soggetto all'autorizzazione internazionale e al processo di richiesta del permesso di lavoro di successo, dopo aver finalizzato i termini e superato un medico. Il francese lascia il Lipsia dopo 4 stagioni dopo che il club inglese ha pagato la clausola rescissoria di 41.5 milioni di euro.

