ufficiale Liverpool, ecco Fabio Carvalho. Il portoghese firma fino al 2027

vedi letture

Primo colpo per la stagione 2022-23 per il Liverpool. I Reds hanno ufficializzato l'acquisto di Fabio Carvalho; l'attaccante 19enne si metterà a disposizione di Jurgen Klopp a partire dal primo luglio. Carvalho ha giocato un ruolo chiave nella promozione del Fulham in Premier League, segnando 10 gol e fornendo otto assist in 36 partite.