Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che Calum Scanlon ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il terzino inglese, classe 2005, è arrivato nell'Academy dei Reds a febbraio dello scorso anno ed è uno dei punti di forza della formazione Under-18.

A first professional deal with the Reds for Calum Scanlon 🙌

— Liverpool FC (@LFC) March 9, 2022