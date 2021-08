Attraverso i propri canali ufficiali, il Liverpool ha annunciato di aver trovato un accordo con Fabinho per il rinnovo del contratto. Il jolly brasiliano, diventato indispensabile per Jurgen Klopp, ha firmato un "contratto a lungo termine", secondo alcune indiscrezioni dovrebbe terminare nel 2026.

𝗙𝗔𝗕 news... 😁@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 3, 2021