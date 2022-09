Il Southampton rende noto l'acquisto di Samuel Edozie dal Manchester City. L'esterno offensivo, 19 anni, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto quinquennale.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of winger Samuel Edozie from #ManCity on a five-year contract 😇

