UFFICIALE: Manchester United, arriva il rinnovo per il talento Mason Greenwood

Il Manchester United rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di contratto con Mason Greenwood. 19 anni, il talento dei red devils si è legato al club fino al 2025.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC

