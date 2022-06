Chiusa negli scorsi giorni la trattativa con il Bayern Monaco, il Leeds ha annunciato l'acquisto di Marc Roca, centrocampista spagnolo di cui si erano perse le tracce nell'ultimo periodo. Roca ha superato le visite mediche con il club inglese nelle scorse ore e proprio poco fa ha firmato il suo nuovo contratto con il club inglese, con cui resterà legato fino al 2026.

✍️ #LUFC can today announce Marc Roca will join the club on July 1st 2022, after an agreement was reached with Bayern Munich

— Leeds United (@LUFC) June 17, 2022