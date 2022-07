ufficiale Mario Gaspar riparte dall'Inghilterra dopo l'addio al Villarreal: è del Watford

Dalla Liga alla Premier League, nuova avventura in Inghilterra per Mario Gaspar. L'ex capitano del Villarreal si trasferisce al Watford a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col Submarino Amarillo, club per il quale ha giocato per oltre una decade.