ufficiale Maxi Romero torna in Argentina. L'estate scorsa era a un passo dall'Udinese

vedi letture

Vicino in passato alla Serie A (era stato a un passo dall'Udinese l'estate scorsa), il giovane attaccante argentino Maximiliano Romero (classe ’99) è destinato ad un ritorno in patria per la prossima stagione. Ufficializzato nelle scorse ore il suo prestito dal PSV Eindhoven al Racing Club de Avellaneda, dove giocherà fino all’estate del 2023.