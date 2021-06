Udinese Tv conferma: "Rallentamento per Maxi Romero del PSV". E il pre-ritiro inizia il 7 luglio

Dopo l'indiscrezione raccontatavi questa mattina proprio da TMW, anche Udinese TV conferma i rallentamenti per l'attaccante Maxi Romero: "Rallenta la trattativa per portare in Friuli Maxi Romero, con l’Udinese che prende tempo per valutare con attenzione le condizioni fisiche dell’argentino del PSV, reduce da un lungo infortunio", riporta l'emittente ufficiale dei bianconeri.

Intanto, è la stessa testata a comunicare che scatterà il 7 luglio la preparazione dei friulani, che svolgeranno il pre-ritiro al Bruseschi.