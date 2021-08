ufficiale Monaco, colpo in attacco. Preso Myron Boadu dall'AZ Alkmaar

Colpo in arrivo per il Monaco, che si assicura dall'AZ Alkmaar l'attaccante Myron Boadu. 20 anni, il nazionale olandese Under 21 ha segnato 15 reti in Eredivisie la scorsa stagione. Accordo fino al 2026.