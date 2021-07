ufficiale Monaco, i due giovani Popovic e Utkus ceduti al Cercle Brugge

Doppio addio dal Monaco, con due giovani che salutano il Principato e si accasano entrambi al Cercle Brugge a titolo definitivo. Il club nero-verde del Belgio si è aggiudicato il difensore serbo 21enne Boris Popovic e il suo coetaneo lituano Edgaras Utkus, centrocampista. Per il primo un anno di contratto con opzione per un secondo, per il secondo una stagione in più, con pure lui la possibilità di estendere un anno oltre.