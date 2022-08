ufficiale Musonda riparte da LaLiga2. L'ex promessa del Chelsea firma per il Levante

Charly Musonda riparte dalla seconda divisione spagnola. L'ex Chelsea, rimasto svincolato, ha firmato per il Levante. L'esterno belga, 25 anni, si è legato al suo nuovo club fino al 2024. Considerato una promessa del calcio belga fino a qualche anno fa, Musonda non è riuscito a mantenere le aspettative e i blues, che lo avevano prelevato dall'Anderlecht quando aveva 16 anni, lo hanno girato in prestito negli anni: Betis, Celtic e Vitesse sono state le sue parentesi, fino al ritorno definitivo a Londra nel 2020. Negli ultimi due anni per lui appena 2 presenze, peraltro con la squadra riserve.