ufficiale Nantes, è già finita l'era Domenech. Al suo posto arriva Kombouaré

vedi letture

È già terminata l'esperienza al Nantes di Raymond Domenech, con l'ex ct della Francia, che in Italia ci ricordiamo per aver perso la finale del Mondiale 2006 proprio contro la Nazionale di Lippi, che viene sostituito da Antoine Kombouaré dopo un periodo shock sulla panchina dei gialloverdi. Ecco il comunicato del club transalpino: "Il Nantes annuncia l'arrivo di Kombouaré per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra con l'intento di mantenere un posto nella massima serie. Per questa nomina, il club annuncia contemporaneamente la decisione di separarsi da Domenech".