ufficiale Nato nella Donbass, lasciò a marzo lo Zenit. Rakitskiy ora va da Montella

Ha destato clamore la storia del difensore Yaroslav Rakitskiy, giocatore nato nella regione della Donbass ma fino a marzo allo Zenit San Pietroburgo. A seguito della guerra in Ucraina il giocatore aveva pubblicato un post in cui si schierava apertamente contro le ostilità . Titolarissimo fino alle tensioni fra i due Paesi, Rakitskiy ha poi risolto il contratto con lo Zenit che, ricordiamo, è di proprietà di Gazprom, a sua volta di proprietà dello stato russo. È di poche ore fa la notizia del trasferimento del centrale in Turchia: ad annunciarlo l'Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella e con Mario Balotelli in attacco. per l'ucraino contratto di un anno più opzione per un'altra stagione.