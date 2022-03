ufficiale Nelson Monte finirà la stagione all'Almeria. Si è svincolato dal Dnipro

vedi letture

La guerra in Ucraina ha portato la FIFA a prendere la decisione di riaprire la finestra di trasferimenti per consentire ai calciatori delle squadre ucraine e a quegli stranieri che non vogliono più giocare in Russia di trovare una nuova sistemazione fino al termine della stagione. Così, anche Nelson Monte ha deciso di proseguire altrove: il difensore portoghese, 26 anni, vestirà la maglia dell'Almeria fino a giugno.