Attraverso i propri canali ufficiali, il New England Revolution ha annunciato di aver ingaggiato Dylan Borrero. L'esterno offensivo colombiano, classe 2002, lascia l'Atletico Mineiro e approda in MLS. Ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024 ed è costato circa 3,5 milioni.

