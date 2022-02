ufficiale New York Red Bulls, torna Tom Edwards. Lo Stoke lo cede fino a dicembre

Gradito ritorno in casa dei New York Red Bulls. Attraverso i propri canali, il club statunitense ha annunciato di aver ingaggiato in prestito fino a dicembre Tom Edwards. Il terzino destro classe 1999 lascia quindi lo Stoke e giocherà la sua seconda stagione consecutiva con la formazione allenata da Gerhard Struber.