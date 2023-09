ufficiale Nguiamba ritorna allo Jagiellonia dopo la risoluzione con lo Spezia

vedi letture

Adesso è ufficiale, ritorno nella Ekstraklasa per il centrocampista Aurelien Nguiamba (24 anni) e pure a titolo definitivo. Il classe 1999 dal passaporto franco-camerunense torna in Polonia, in quello Jagiellonia in cui ha concluso la passata stagione in cui era però solo in prestito dallo Spezia, con cui ha invece risolto il contratto dieci giorni fa.

Stavolta invece i polacchi hanno acquisito del tutto il suo cartellino, sottoscrivendo con il calciatore un contratto di durata biennale, in scadenza al 30 giugno 2025, all'interno del quale è prevista un'opzione per estendere di un'ulteriore stagione. Di seguito l'annuncio dato sugli account social dello Jagiellonia.